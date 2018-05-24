Следователи Нидерландов нашли очередные подтверждения того, что самолет рейса МН17 на Донбассе сбили из российского Бука.

Об этом сообщил руководитель центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен во время пресс-конференции о промежуточных результатах расследования катастрофы самолета рейса МН17, сообщает "112 Украина".

"Мы проанализировали все доступные для нас изображения этих Буков. И нам удалось снять отпечатки пальцев из снарядов, из которых был сбит самолет. Мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам РФ", - сказал Паулсен.

Он добавил, что "исследования подтверждают тот факт, что самолет был сбит из Бука, который попал из РФ на неподконтрольную территорию".

Тем временем первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук сообщил, что совместной следственной группе удалось установить, что Бук находился на вооружении ВС РФ, в частности принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде из города Курска.

"То есть это оружие не было куплено сепаратистами в военторге, его не приобрели и не доставили на место выстрела никаким другим мифическим путем. Главный национальный прокурор Нидерландов господин Фредерик Вестербеке четко заявил, что из оружия Российской Федерации, которое было доставлено на территорию Украины, был произведен выстрел по пассажирскому самолету Малайзийских авиалиний. Это не просто заявление, это доказательства, собранные в соответствии со всеми необходимыми процессуальными требованиями, которые будут переданы в суд", - сообщил Сторожук.

Напомним, Боинг-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Ранее "Страна" писала о том, что следствие по катастрофе рейса МН17 заявило о невидимой ракете, а в России опровергли претензии к своим радарам.

Также мы сообщали, что в Нидерландах открыли мемориал памяти жертв крушения рейса МН17.