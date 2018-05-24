Украина продлила санкции и лишила всех государственных наград российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который поддерживает так называемые "ЛДНР" и неоднократно приезжал на неподконтрольный Донбасс.

Об этом говорится в указе президента Украины №126 / 2018, опубликованном на сайте главы государства.

В частности, против российского эстрадного исполнителя применили ряд санкций.

Первым ограничением указана блокировка активов, то есть временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим Кобзону.

Вторая санкция предусматривает предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Третья – отказ в предоставлении виз певцу и применение других запретов въезда на территорию Украины. В пункте четыре говорится и о лишении наград.

Пятым пунктом против Кобзона указаны "другие санкции", соответствующие принципам их применения, установленных Законом.

Ранее "Страна" сообщала, что Кобзон заявил, что сам отказался от звания почетного гражданина Славянска.

Также Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска.