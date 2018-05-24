Северная Корея завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери. Это произошло в присутствии иностранных журналистов, передает Associated Press в Twitter.

#BREAKING North Korea dismantles nuclear test site: Yonhap — AFP news agency (@AFP) 24 мая 2018 г.

Демонтаж длился несколько суток на глазах иностранных СМИ.

Журналисты наблюдали за взрывами полигона Пхунгери с безопасной площадки в горной местности. Северная Корея заявила, что детонации должны были вывести из строя туннели, используемые для всех шести ядерных испытаний изолированной страны.

Фото: bloomberg.com

Таким образом власти КНДР продемонстрировали приверженность договоренностям межкорейского саммита о ликвидации своего ядерного потенциала – и показательно взорвать этот полигон.

Накануне к журналистам из Китая, России, Британии и США присоединились 8 коллег из южнокорейских изданий и телекомпаний. Пхеньян до последнего момента тянул с одобрением их приезда. Допуск на свой стратегический объект репортеров из Южной Кореи, с которой Северная технически по-прежнему в состоянии войны, с точки зрения Пхеньяна, подчеркивает искренность его намерений избавить Корейский полуостров от ядерного оружия.

Как сообщала "Страна", в Сингапуре продолжается подготовка ко встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая запланирована на 12 июня, несмотря на угрозы Пхеньяна отменить саммит.

При этом президент США Дональд Трамп допустил, что долгожданная встреча с лидером КНДР может быть перенесена.