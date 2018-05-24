Жезлом по кузову. Под Киевом полицейский по кругу бегал за машиной нарушителя-шутника. Видео
Под Киевом полицейские не смогли задержать нарушителя ПДД из-за аварии и начали бегать за его автомобилем.
Происшествие произошло в городе Ржищеве, Киевской области.
Видео опубликовал в Facebook Виктор Опанасенко.
"Украинские полицейские пытаются задержать особо опасного преступника", - написал он.
На записи видно, что автомобиль полицейских во время погони за нарушителем врезался в бордюр и остановился. Нарушитель, вместо того, чтобы уехать, начал по нескольку раз объезжать правоохранителей. Разъяренный полицейский схватил жезл, начал бегать за автомобилем и бить по нему жезлом. В конце-концов водителю-шутнику удалось скрыться.
Видео: facebook.com/steadt1er
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