Под Киевом полицейские не смогли задержать нарушителя ПДД из-за аварии и начали бегать за его автомобилем.

Происшествие произошло в городе Ржищеве, Киевской области.

Видео опубликовал в Facebook Виктор Опанасенко.

"Украинские полицейские пытаются задержать особо опасного преступника", - написал он.

На записи видно, что автомобиль полицейских во время погони за нарушителем врезался в бордюр и остановился. Нарушитель, вместо того, чтобы уехать, начал по нескольку раз объезжать правоохранителей. Разъяренный полицейский схватил жезл, начал бегать за автомобилем и бить по нему жезлом. В конце-концов водителю-шутнику удалось скрыться.

Видео: facebook.com/steadt1er

Ранее "Страна" сообщала, что в Киевской области горе-мать приговорили к 8 годам тюрьмы за продажу младенца.

Также под Киевом задержали банду спортсменов, грабивших элитные дома.