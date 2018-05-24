Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, на днях в полицию Киева поступило заявление от 26-летней советницы министра инфраструктуры Владимира Омеляна - Алины Левченко. Она заявила, что за ней и ее автомобилями премиум класса длительное время следят неизвестные люди и она опасается что их могут угнать либо же ее саму могут похитить.

Со слов заявительницы, слежку обнаружила охранная компания жилого комплекса на Печерске, где живет Левченко, во время просмотра видеозаписей с камер наблюдения.

На записях действительно два автомобиля "Фольксваген" темного цвета на литовских номерах несколько раз проезжают возле припаркованных машин Левченко - БМВ и Мазератти.

По некоторым данным полиция начала расследование по факту покушения на похищение человека.

Стоит отметить что ранее широкой общественности не было известно, что у Омеляна есть юная советница с таким премиальным автопарком.

Судя по ее странице в Facebook она училась в бизнес-школе в Милане и британской международной школе дизайна Родек.

Фото: facebook.com

Отчасти богемная жизнь молодой советницы транспортного министра Омеляна обьясняется происхождением. Ее отец - 46-летний Виталий Левченко - известный футбольный тренер, тренировавший молодежную сборную Таджикистана, а сейчас работающий тренером по физической подготовке футбольной команды "Крылья Советов" (Самара РФ).

По одной из версий, возможно, слежка за его дочерью Алиной как-то связана с его работой в РФ.

Пока полиция пытается установить происхождение машин "на бляхах", которые курсировали во дворе советницы Омеляна, но это не так просто сделать, так как на таможне знают только данные так называемых "верблюдов", которые ввезли эти машины, а потом они могли неоднократно переходить из рук в руки.

Как сообщала "Страна", глава МВД Арсен Аваков заявил, что уволенная с должности заместителя министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции юная Анастасия Деева является его советником "на общественных началах".