Священникам УПЦ "настоятельно рекомендуют" подписывать обращение в Константинопольский патриархат с просьбой о предоставлении автокефалии.

В распоряжении "Страны" оказался бланк обращения в Константинополь, который предлагается на подпись служителям Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Как нам сообщил источник в УПЦ, к настоятелям храмов начали обращаться представители местной власти и силовых структур, которые рекомендуют священникам поддержать это обращение, привлекая на свою сторону и паству.

В обмен власти обещают "доброе отношение" в будущем. Тем, кто упирается, намекают, что не смогут найти "достаточных аргументов в защиту храмов", когда их начнут захватывать радикалы.

"В последнее время священнослужители и миряне внимательно следят за событиями во вселенском православии, связанными с решением вопроса предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине Константинопольским патриархом Варфоломеем", – говорится в "Обращении".

"Как глубоко верующий христианин и патриот нашей Родины, считаю необходимым поддержать данную инициативу в обустройстве единой Поместной Православной Церкви, как фундамента прочного христианского государства", – декларируется в документе.

"В сложных условиях почти военного времени, объединение украинского Православия является жизненной необходимостью. Мы должны консолидироваться и преодолеть церковный раскол. Пусть все, кто желает добра Православной Церкви и Украины, с молитвой на устах прилагает усилия для достижения церковного единства, руководствуясь предписаниями церковных канонов", – говорится в тексте обращения.

"Совершенно уверен, что объединение православных церквей в Украине в единую поместную Церковь и ее признания Константинопольским Патриархом вместе с предстоятелями Других Православных Церквей, будет способствовать углублению межконфессионального и межрелигиозного взаимодействия на всех уровнях. Утверждение Единой Поместной Православной Церкви в Украине – это важный шаг в укреплении самостоятельности и расцвета демократического государства.

Вместе с тем подчеркиваю, что вмешательство представителей радикальных общественно-политических организации во внутренние церковные дела, недопустимо", - утверждается в письме.

Напомним, что Верховная Рада в апреле обратилась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию украинскому православию.

Обращение не поддержала единственная каноническая (признанная в мире) православная церковь Украины - УПЦ МП.

В Константинополе ответили на обращение Украины и заявили, что будут вести консультации с другими церквями. Позже Петр Порошенко заявил, что "автокефалия еще не в кармане".