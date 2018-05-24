Украина ввела санкции против ряда средств массовой информации, среди которых "Россия-24", "Первый канал", "НТВ", "Наше Радио". Об этом сообщается в тексте указа президента №126/2018.

Всего под санкции попали следующие СМИ:

акционерное общество "Первый канал";

официальное представительство российского акционерного общества "Первый канал";

открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ";

открытое акционерное общество "Первый канал. Всемирная сеть";

телеканалы "РТР-Планета", информационный канал "Россия-24", которые входят в структуру федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";

федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";

открытое акционерное общество "НТВ-ПЛЮС";

открытое акционерное общество "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА";

акционерное общество "ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ";

акционерное общество "МОСКВА МЕДИА";

автономная некоммерческая организация Информационный центр радиовещания, искусства и культуры "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ";

федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня";

закрытое акционерное общество "Национальная медиа группа";

открытое акционерное общество "Телерадиокомпания Петербург";

общество с ограниченной ответственностью "Акцепт", телевизионный канал "Рен ТВ";

автономная некоммерческая организация "Общественное телевидение России";

общество с ограниченной ответственностью "Медиа Контент";

общество с ограниченной ответственностью "Промедиа";

общество с ограниченной ответственностью "Наше Радио".

Санкции в отношении этих компаний вводятся на три года.

Против этих субъектов предпринимательской деятельности применены санкции в виде блокирования активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом; приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств; запрета пользования радиочастотным ресурсом Украины; ограничения или прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования,

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против семерых включенных в санкционный список США российских олигархов.

Также мы писали, что РИА Новости Украина попало под санкции СНБО.