Украина ввела санкции против системы моментальных интернет-расчетов WebMoney. Об этом говорится в указе Президента №126 от 14 мая 2018 года, опубликованном на сайте президента Украины.

Этот указ вводит санкции в отношении компании WM Transfer Ltd (Литва), общества с ограниченной ответственностью "ВМР"(Россия), общества с ограниченной ответственностью "Вебмани.Ру" (Россия), акционерного общества "Небанковская кредитная организация "Сетевая расчетная палата" (Россия), акционерного общества "Вычислительные силы" (Россия), компании WebMoney Europe Ltd (Великобритания), компании Amstar Holdings Limited (Гонконг), компании INDX Transactions Ltd (Британские Виргинские острова), представительства в Украине "Финансовой компании Элми", внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UA, финансового учреждения "ВМ-Фактор" (Киевская область), компании "Пейместер" (Киевская область), ООО "Агентство гарантий" (Киевская область), которые аффилированы с российской платежной системой.

Санкции введены на три года и включают в себя блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала из Украины, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование и приостановку лицензий, ограничение на предоставление компаниям телекоммуникационных услуг, прекращение выдачи разрешений на ввоз или вывоз из страны валюты, а также запрет Национальному банку регистрировать указанные компании в качестве участника международной платежной системы.

Кроме того, санкции предполагают запрет интернет-провайдерам предоставлять пользователям доступ к аффилированным с WebMoney ресурсам www.capitaller.ru, mini.webmoney.ru, mini.wmtransfer.com, light.webmoney.ru, light.wmtransfer.com, wiki.webmoney.ru, webmoney.ru, wmtransfer.com, passport.webmoney.ru, security.webmoney.ru, security.wmtransfer.com, exchanger.ru, login.wmtransfer.com, credit.webmoney.ru, debt.wmtransfer.com, banking.guarantee.ru, banking.gdcert.com, banking.wmeuro.eu, webmoney.ua, banks.webmoney.ru, arbitrage.webmoney.ru, keeper.webmoney.ru, keeper.wmtransfer.com, wmsc1.webmoney.ru, wmsc2.webmoney.ru, wmsc3.webmoney.ru, wmsc4.webmoney.ru, merchant.webmoney.ru, merchant.wmtransfer.com, telepay.webmoney.ru, telepay.wmtransfer.com, wm.exchanger.money, events.wmtransfer.com, arbitrage.webmoney.ua, files.wmtransfer.com, mail.wmid.com, advisor.wmtransfer.com, paymaster.ua, elmi.ua", "wm-factor.com.ua.

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