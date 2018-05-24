В субботу, 26 мая, в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, в котором Реал сыграет с Ливерпулем. Перед началом матча болельщиков ждет яркое шоу. Перед зрителями выступит британская поп-звезда Дуа Липа, подчеркнувшая, что "такая возможность выпадает раз в жизни".

Фото: uefa.com

Как передает официальный сайт УЕФА, уроженка Лондона стала самой молодой сольной исполнительницей, собравшей миллиард просмотров на YouTube. Она занимает первое место в мире среди певиц по стримингу в Spotify. На церемонии открытия 22-летняя Дуа Липа исполнит хиты из последнего альбома, который стал платиновым в 18 странах. Альбом глобальной суперзвезды разошелся тиражом более 2,2 миллиона копий, а продажи синглов достигли 17 миллионов.

Видео: Dua Lipa - IDGAF

Комментируя предстоящее выступление на финале, Дуа Липа сказала: "Это большая честь - получить предложение от УЕФА выступить на церемонии открытия финала Лиги чемпионов УЕФА. Такая возможность выпадает раз в жизни. С нетерпением жду момента, когда выйду выступать перед болельщиками и стану частью этого захватывающего события. Я планирую сделать незабываемое шоу".

Маркетинговый директор UEFA Events SA Ги-Лоран Эпстейн так прокомментировал выбор: "Мы рады сотрудничать с нашим партнером Pepsi на церемонии открытия финала Лиги чемпионов третий год подряд. Pepsi - это синоним объединения музыки, развлечений и спорта. В этом году нас ждет великолепное мероприятие. Мы рады приветствовать Дуа Липу в Киеве. Своей энергией она зарядит болельщиков и подарит потрясающее шоу за несколько минут до начала самого главного матча европейского клубного футбола".

Ранее "Страна" сообщала, что президент УЕФА жестко заявил ЕС, что пока он управляет европейским футболом, о фальшивых претензиях можно забыть.