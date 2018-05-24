"Массовые убийства неправославного населения". Еврейская община выступила против торжеств к 250-летию Колиивщины в Киеве
Ассоциация еврейских организаций и общин (Ваада) Украины осудила решение Киевского горсовета провести торжественные мероприятия в ознаменование 250-летия Колиивщины.
Об этом сказано в заявлении президиума Ваада Украины, которое приводит на своей странице в Facebook ее председатель Йосиф Зисельс.
Колииивщина - восстание гайдамаков из числа православного крестьянского и казацкого населения на Правобережной Украине в 1768 году, которое сопровождалось погромами и многочисленными жертвами среди мирного неправославного населения, в том числе поляков, старообрядцев, евреев и других меньшинств.
В заявлении Ваада отмечается, что горсовет планирует мероприятия, выдержанные в духе прямолинейной героизации участников "восстания украинцев против произвола польских оккупантов", для "чествования "национальных героев – гайдамаков". "В обосновании необходимости проведения торжеств утверждается, что "национальное сознание, которая основывается на своей, отличной от соседних, исторической судьбы – обязательное условие этнического единства", - говорится в сообщении.
В заявлении говорится, что к сожалению, подход, предложенный Киевской городской раде, трудно назвать сбалансированным и выдержанным в духе стремление к исторической объективности. "Восстание сопровождалось жестоким насилием с обеих сторон и массовыми убийствами как мирного неправославного населения (католиков, греко-католиков, евреев), так православных и старообрядцев", - пишет Ассоциация.
Уманская резня, которая была лишь одним из эпизодов Колиивщины, сохранилась в еврейской национальной памяти как одна из самых ужасных событий в истории общины региона. Подавление восстания также сопровождалось жестокими репрессиями со стороны Польши и России, отмечается в документе.
Ассоциация предлагает отказаться от мероприятий "в духе 9 мая" и "вместо того, подготовить и провести мероприятия, призванные увековечить память о жертвах Колиивщины разного этнического происхождения и разной конфессиональной принадлежности".
Фото: facebook.com/josef.zissels
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