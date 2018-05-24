Украина ввела санкции против семерых включенных в санкционный список США российских олигархов, среди которых бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом говорится в приложении к указу президента №126 от 14 мая о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях, опубликованные на сайте президента Украины.

В частности, под санкции попали олигархи: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг.

Ранее все они были включены в санкционный список США.

Украина ввела ограничительные меры на период в один год. Они включают блокирование активов, предотвращение выведения капитала из Украины и запрет на въезд.

Ранее "Страна" писала о том, что парламент России принял законопроект о санкциях в ответ на "недружественные действия" США и других стран.

Также мы сообщали, что РИА Новости Украина попало под санкции СНБО.