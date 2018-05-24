Актер и шоумен Антин Мухарский, не смотря на большую сумму задолженности по алиментам, приехал в Украину из Греции.

Об этом сам Мухарский написал в Facebook.

"Уже в Киеве! С 30 мая по 3 июня будет рад встретиться с друзьями на Книжном арсенале", - написал Мухарский и опубликовал фото из столицы.

Фото: facebook.com/AntinMukharskyi

У Антина Мухарского и Снежаны Егоровой трое общих детей: два сына – Андрей (2006 г. р.) и Иван (2012 г. р.) и дочь Арина (2010 г. р.).

Шоумен заявлял, что в 2013 году "имел неосторожность" подписать брачный контракт, согласно которому должен был платить ежемесячно алименты в размере $3000 (по тысячи на каждого ребенка).

В 2014-м Антин обратился в Оболонский суд с иском о пересмотре суммы алиментов. В своем сообщении Мухарский объяснил, что революция и война существенно повлияли на его доходы. Платить такие алименты он не смог и уехал из Украины. Теперь как злостного алиментщика его могут не выпустить из страны.

Ранее "Страна" сообщала, что алиментщик Мухарский приедет в Киев со сборником эротических песен "Розовые усы".

Также Антин Мухарский сообщил, что живет на 6 евро в день и заговорил о суициде.