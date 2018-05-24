В четверг, 24 мая состоялось подготовительное заседание Печерского суда Киева по рассмотрению обвинительного акта в деле соратника Михаила Саакашвили - одного из координаторов Киевской облорганизации "Рух Нових Сил" Севериона Дангадзе.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В расписании на сайте Печерского суда указывалось, что слушание в производстве должно было состояться в 09:00 в здании на Хрещатике под председательством судьи Олега Белоцерковца.

К назначенному времени в заседание прибыл прокурор по делу Адриан Лупу, а также двое мужчин в гражданском, которые представились свободными слушателями (один из них позднее признался, что работает в СБУ). Распорядитель судьи уточнила явку сторон в деле, и сообщила - из-за того, что судья Белоцерковец задерживается, время начала слушания , вероятнее всего, сдвинется.

После чего в течение часа прокурор Лупу находился на территории здания Печерского суда на Хрещатике, и около 10:15 уехал, отказавшись давать какие-либо комментарии.

Прокурор Адриан Лупу не стал давать комментарии по делу Дангадзе, фото: Страна.ua

Через час после этого секретарь-распорядитель судьи Белоцерковца сообщила о том, что дело Дангадзе слушается в другом здании Печерского суда - на Крестовом переулке. Эту же информацию сообщил "Стране" пресс-секретарь Печерского суда Виталий Чергавый.

Охранники суда на Крестовом переулке в лице бойцов Нацгвардии уточнили, что сегодня утром Северион Дангадзе действительно доставлялся в это помещение конвоем.

Проходило ли заседание по его делу сегодня и каков его итог, в суде отказались комментировать в официальном порядке. Чергавый сослался на то, что ранее прокуроры подали ходатайство о закрытом слушании. А потому никаких комментариев на счёт в Печерском суде на дают.

Вместе с этим, охраняющие помещение суда бойцы Нацгвардии рассказали, что здание на Крестовом переулке Дангадзе покинул самостоятельно и его свобода никем не ограничивалась.

Поскольку ранее избранная для него мера пресечения истекает только 27 мая, факт освобождения Дангадзе , скорее всего, означает, что суд 24 мая утвердил его сделку с прокурорами и постановил выпустить Севериона на свободу. Исходя из фактических обстоятельств также можно предположить, что наказание предусмотренное "угодой" Дангадзе, ограничивается условным сроком.

Какие показания он дал по делу, фигурантом которого также является Михаил Саакашвили и что именно предусматривает приговор по делу, в настоящее время в прокуратуре и Печерском суде не комментируют.

Стоит отметить, что в "Рухе Новых сил" категорически отвергли информацию о том, что Дангадже пошел на сделку со следствием и заявили, что на него оказывалось колоссальное давление.