В киевском аэропорте "Жуляны" у беременной пассажирки самолета отошли воды и ей потребовалась срочная госпитализация. Однако доставить женщину в роддом оказалось непростым делом. Как выяснилось, роженеце запрещено въезжать в Украину в течение трех лет, поэтому она не может пройти погранконтроль и выйти за территорию аэропорта.

В результате переговоров удалось договориться, чтобы женщину отправили в роддом на скорой помощи и под конвоем. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Влад Антонов.

Фото: facebook.com/vlad.life/posts/10216108568137168

"Жесть в Киеве: роженицу не хотели выпускать в роддом по причине запрета въезда в Украину. Отошли воды. В ходе переговоров отправлена под конвоем полиции.

"Прямо сейчас! Аэропорт «Жуляны» у задержанной пассажирки отошли воды, а отвезти в род дом нельзя, так как у неё запрет на въезд на территорию Украины на 3 года. Роженицу с мужем и ещё одним ребёнком под конвоем увезла скорая (323 Машина)", - написал журналист в соцсети.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину не пустили экс-солистку "Ночных снайперов", которая прилетела в "Жуляны".

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