Президент УЕФА Александр Чеферин выступил в Брюсселе с обращением к министрам спорта Европейского союза.

Чеферин пояснил чиновникам различные аспекты роли, миссии и обязательств УЕФА. Он подчеркнул, что европейский футбол твердо намерен и дальше продвигать идеи единства и солидарности, и призвал Евросоюз работать вместе с УЕФА, чтобы европейский футбол был "честным, непредсказуемым, открытым и единым".

УЕФА наладил конструктивные отношения с Евросоюзом и европейскими органами политической власти, в частности благодаря подписанию ряда соглашений о сотрудничестве, и получил поддержку своих ключевых принципов, таких как финансовый "фэйр-плей", реформы в области добросовестного управления и стремление сделать футбол доступным для всех.

"Эти отношения пропитаны доверием, общими ценностями и обоюдным желанием действовать в общих интересах", - сказал президент УЕФА.

"За много лет футбол стал чем-то большим, чем просто игра, страсть или развлечение, - добавил Чеферин. - Он объединяет полмиллиарда жителей Европы вне зависимости от возраста, класса и религии. Он дает надежду на будущее. Это часть общей европейской культуры".

"УЕФА как управляющий орган европейского футбола представляет самое крупное социальное явление континента. Это важная обязанность", - добавил президент УЕФА.

Чеферин подчеркнул, что роль УЕФА давно не ограничивается организацией турниров и установкой правил. "День за днем мы поддерживаем ряд ценностей и разрешаем столкновения интересов разных сторон: болельщиков, футболистов, клубов, лиг, национальных ассоциаций, вещателей и спонсоров".

"Рост коммерциализации футбола только подчеркивает необходимость сильного, авторитетного и дальновидного управляющего органа", - добавил Чеферин.

Президент УЕФА напомнил, что распределение доходов и реинвестирование всегда оставались краеугольным камнем философии европейского футбольного союза и обеспечивали благополучие игры. "Точно так же, как государство финансирует общественные службы и инфраструктуру, УЕФА стремится финансировать свою деятельность".

Чеферин заверил, что УЕФА продолжит защищать европейскую модель спорта: "Покуда я являюсь президентом УЕФА, можно забыть о любых эгоистичных стремлениях и фальшивых претензиях".

"Я не могу принять, что некоторые люди, ослепленные жаждой наживы, подумывают продать душу футбольных турниров призрачным частным фондам".

"Деньги не решают все. Европейскую модель спорта нужно уважать. Футбол не продается. Я никому не позволю жертвовать его структурой и возлагать его на алтарь циничного и безжалостного меркантилизма".

Говоря о спортивном балансе в футболе, Чеферин заявил, что сосредоточение финансов в руках ограниченного круга клубов "угрожает соревновательному балансу, важному для привлекательности футбола".

"Мы готовы принимать меры, чтобы повысить соревновательный баланс. Надо срочно действовать и реагировать на ситуацию, пока не поздно".

Чеферин призвал правительства стран ЕС с Еврокомиссией и дальше поддерживать начинания УЕФА.

"Не бездействуйте. Не следуйте политике "поживем-увидим", - сказал он. - Вы должны преследовать те же цели, что и мы: открытость и непредсказуемость соревнований".

Через два года матчи финальной стадии Евро-2020 примут 12 городов по всему континенту. "Это уникальная возможность воздать дань единству Европы", - убежден Чеферин. Евро-2020 не только повысит популярность футбола и создаст новые рабочие места, но и поможет решить ключевые задачи в области интеграции ЕС.

"Это стимулирует развитие регионов, - отметил Чеферин. - Культурное многообразие, социальная сплоченность, устойчивое развитие, инновации и экономический рост. Мы в начале пути к тому, чтобы оставить Европе богатое наследие на долгие годы после окончания турнира".

Глава УЕФА также приветствовал активное и конструктивное сотрудничество с ЕС: "Я хочу строить будущее на основе сотрудничества и взаимодействия. Европейский футбол становится сильнее, когда все заинтересованные стороны объединяются вокруг общих целей".

"Вместе мы можем создать образ сильной и единой Европы и продемонстрировать общее стремление к положительным переменам на всем европейском континенте", - добавил Чеферин.

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