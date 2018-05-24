В четверг, 24 мая, на Крещатик прибыли два кубка Лиги Чемпионов, мэр Киева открыл фан-зоу ЛЧ-2018.

Об этом пишет "Информатор".

Сначала под овации фанов и гимн вынесли Кубки Лиги Чемпионов УЕФА. Трофей в руках держали легенда сборной Бразилии Кафу и амбассадор финала Лиги Чемпинов Ия Андрущак. Также был замечен глава САП Назар Холодницкий.

Фото: kiev.informator.ua

Торжественно открыл фан-зону мэр Киева Виталий Кличко. Он дал старт "Фестивалю чемпионов". Также городской голова дал старт Чемпионату равных. Это турнир, в котором принимают участие команды бездомных. Матч проходит в рамках компании УЕФА "EqualGame".

Фото: kiev.informator.ua

Фаны с удовольствием фотографируются с наградами. Стоит отметить, что с кубком женского турнира можно сделать снимок только до обеда, ведь в 19:00 на стадионе "Динамо" уже начнется сам матч.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua/videos

Гостей фан-зоны в день открытия планируют развлекать выступлениями футбольных фристайлеров. Днем на сцене сыграет струнный квартет Asturia, а вечером исполнят свои композиции группы Latex fauna, ДахаБраха, Adam и TNMK. Также на 17:00-17:30 организаторы запланировали автограф-сессию известного футболиста Кафу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Софийской площади установили огромный кубок Лиги чемпионов УЕФА. Фото.

Также сегодня в Киеве исполком УЕФА объявит стадионы еврокубковых финалов 2020 года.