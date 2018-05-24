На Донбассе погиб командир отделения снайперов из 24-й бригады
На Донбассе, в зоне Операции объединенных сил, погиб командир отделения снайперов 24-й отдельной механизированной бригады.
Об этом говорится в сообщении группы "Вернись живым" на странице в Facebook.
Отмечается, что 22-летний младший сержант Богдан Коломиец, который был командиром 2-го отделения взвода снайперов 24-й бригады, погиб вблизи поселка Зайцевое.
Коломиец вырос в селе Лука-Мелешковская Винницкой области, учился в технологическом университете в Виннице. У него остались родители, сестра и дедушка с бабушкой.
Фото: facebook.com/backandalive
Ранее "Страна" сообщала, что в ООН выразили обеспокоенность ухудшением ситуации на Донбассе.
Также обострение на Донбассе. В штабе ООС заявили о двух погибших бойцах.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!