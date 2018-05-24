На Донбассе, в зоне Операции объединенных сил, погиб командир отделения снайперов 24-й отдельной механизированной бригады.

Об этом говорится в сообщении группы "Вернись живым" на странице в Facebook.

Отмечается, что 22-летний младший сержант Богдан Коломиец, который был командиром 2-го отделения взвода снайперов 24-й бригады, погиб вблизи поселка Зайцевое.

Коломиец вырос в селе Лука-Мелешковская Винницкой области, учился в технологическом университете в Виннице. У него остались родители, сестра и дедушка с бабушкой.

Фото: facebook.com/backandalive

Ранее "Страна" сообщала, что в ООН выразили обеспокоенность ухудшением ситуации на Донбассе.

Также обострение на Донбассе. В штабе ООС заявили о двух погибших бойцах.