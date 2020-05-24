Сегодня, 24 мая, в Украине открыли Бескидский железнодорожный тоннель.

Это один из крупнейших инфраструктурных проектов за последние десятилетия. Он проложен через Карпаты и является важной артерией для украинского экспорта в Европу.

В отличие от первого такого тоннеля, здесь движение поездов возможно в обе стороны.

Открытие было торжественным. И на него, конечно, приехал президент Украины Петр Порошенко.

Не обошло торжество и патриотические круги в соцсетях. Там уже разгорелся победоносный ажиотаж. Многие СМИ и блогеры преподносят его открытие как "наш ответ Крымскому мосту".

Так, блогер Виктор Уколов пишет: "В оккупированном Крыму сделали мост на восток, в новую Российскую империю Владимира Путина. На свободной территории Украины пробили тоннель на Запад, к демократическому Евросоюза. Символично!"

Сам Петр Порошенко у себя в Facebook написал, что открытие тоннеля "сделает Украину ближе к Европе, а Европу к Украине". Также он назвал открытие тоннеля символом масштабного обновления страны и перехода к постоянному развитию.

В комментариях люди тоже радуются достижению. Один из комментаторов пишет: "Все это в нашу, украинскую "копилку" достижений. Хорош уже ныть и жаловаться! Посмотрите, сколько уже сделано".

Еще один комментатор также отмечает масштабность события: "Прекрасно! Еще со времен Австро-Венгрии в Карпатах не строилось таких мощных объектов инфраструктуры. Есть чем гордиться!"

При этом, если углубиться в историю тоннеля, то здесь вряд ли только нынешней украинской власти принадлежат все лавры.

Ведь проект, как имеющий значение для Европы, строился не на украинские деньги. Финансирование выделяли Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк. Согласовано оно было еще в 2011 году - в бытность премьером Николая Азарова, а президентом - Виктора Януковича.

Сама же стройка началась в 2013 году, а окончить ее предыдущие власти планировали еще в 2016 году.

"Страна" вспомнила все, что известно о самом масштабном инфраструктурном строительстве в Украине за последние годы.

Главные факты о тоннеле

Бескидский тоннель находится в Карпатах и является частью Львовской железной дороги. Это второй железнодорожный тоннель по длине в Украине после Лутугинского (Донецкая область).

Бескидский тоннель является частью международного транспортного коридора, который проходит по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и далее на восток. По нему проходит до 40% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.

Фото: pershij.com.ua

Первый однопутный тоннель между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах построили в 1886 году, еще при Австро-Венгрии и императоре Франце-Иосифе I. В те времена тоннель быстро наполнялся дымом и копотью от паровоза, так что пассажирам приходилось закрывать окна и дышать через платки.

Тоннель был поврежден во время Второй мировой войны, однако его быстро отремонтировали, и он снова начал функционировать в 1946 году.

В 2007 году было решено построить новый тоннель из-за недостаточной пропускной способности действующего.

Въезд в старый тоннель. Фото: wikipedia.org

Старый Бескидский тоннель являлся единственным одноколейным участком на всей длине V Критского Международного транспортного коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест – Любляна – Будапешт – Братислава – Ужгород - Львов). Это было серьезным препятствием для интеграции транспортной сети Украины в европейскую.

Строительство нового тоннеля

В конце июня 2011 года Кабмин Николая Азарова передал Львовской железной дороге 6,19 га земли для строительства и обустройства тоннеля.

Работы по строительству нового Бескидского тоннеля были начаты 29 октября 2013 года, во время президентства Виктора Януковича.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 миллиарда грн, из которых 1,5 миллиарда грн должны были пойти на монтажные работы. По стоимости - это самый дорогой украинский долгострой.

Фото: dyvys.info

Строительство должно было быть завершено по графику еще в 2016 году. Однако его закончили лишь осенью 2017 года. Тогда были завершены основные строительные работы, и дальше за дело взялась "Укрзализныця", которая должна была сделать обустройство земляного полотна на подходах к новому тоннеля, укладку верхнего пути, монтаж линии электропередач и связи.

Новый двухколейный тоннель проложен в 22 м от старого. Он имеет длину 1765 м, ширину 10,5 м, высоту 8,5 м и проходит на глубине180 м от поверхности Бескидского хребта. Старый тоннель сохранят и законсервируют. Его связали тремя переходами с новым и будут использоватьдля эксплуатационных нужд и, при необходимости, для эвакуации. Пропускная способность нового тоннеля составляет 100 пар поездов в сутки против 47 у старого тоннеля.

Фото: dyvys.info

При постройке нового тоннеля использовались современные технологии гидроизоляции, которые препятствуют протеканию и образованию сосулек и наледи внутри тоннеля. Он оборудован видеонаблюдением, современными приборами рабочего и аварийного освещения, контрольными датчиками определения уровня вредных газов, современными средствами пожарной безопасности и системой антикоррозионной защиты.

В мае из-за запуска Бескидского тоннеля поезда временно не едут через Мукачево. Поезда в в Киев, Лисичанск и Одессу отправляются из Ужгорода и следуют измененным маршрутом через станцию Сянки.

Кто построил тоннель

Строительством занималась компания "Интербудмонтаж" - подрядчик, который выиграл тендер на прокладку тоннеля еще при Азарове. В связи с этим сегодня, на открытии стройки, произошел забавный курьез.

Президент Петр Порошенко заявил, что на примере Бескидского тоннеля видно, что "наши строители возвращаются в Украину". Учитывая, что компания строила тоннель с 2013 года и никуда из Украины образно говоря "не уходила", то заявление президента смотрится чересчур оптимистично.

Кстати, этот подрядчик успешно работает на всей территории СНГ, о чем также упомянул президент сегодня. Он заявил, что видел проекты "Интербудмонтажа" в Ашхабаде. Однако, география работы подрядчика включает и Россию. В 2017 году стало известно, что "Интербудмонтаж" строит две станции метро в Москве - "Рассказовка" и "Мичуринский проспект". И это далеко не единственный проект, который украинцы, построившие Бескидский тоннель, реализуют в РФ.