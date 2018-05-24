Белорусские предприятия ООО "Мир пива" (Минск) и ООО "Мозырский спиртоводочный завод" (Гомельская область) внесены в обновленный список, попавших под персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) Украины. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно опубликованным на сайте президента Украины спискам, для "Мира пива" вводится ограничение торговых операций сроком на три года, для "Мозырского спиртоводочного завода" - на один год.

Как сообщалось, обновленные списки увеличены в 1,4-1,6 раза: под санкции попали 1748 физических и 756 юридических лиц, тогда как год назад в санкционных списках было 1228 физических и 468 юридических лиц.

Ранее "Страна" писала о том, что Европейский союз может ввести экономические санкции против Украины в случае неподписания многосторонней конвенции MLI об устранении двойного налогообложения.

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