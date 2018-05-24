После того, как культовый капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна объявил о своем уходе из команды, стало известно где знаменитый футболист продолжит игровую карьеру. Новым клубом Дарио Срны станет греческий ПАОК. Легендарный хорват уже вылетел в Салоники и ведет переговоры с директором клуба Любошем Михелом.

Об этом передает портал Террикон.

"Шахтер" хочет видеть меня на футбольной должности в клубе. Болельщики хотят, чтобы я остался в "Шахтере", но моя карьера сперва завершится на поле, так как заслуживает этого. Хочу поиграть еще один год для себя, для удовольствия.

"Шахтер" купил бразильца Додо, на моей позиции играют еще двое молодых украинцев. Клуб смотрит в будущее. Для меня в Украине есть только "Шахтер", так что свою карьеру я продолжу в другой стране", - заявил Срна.

Ранее "Страна" сообщала, что 24 мая "Шахтеру" исполнилось 82 года. Команда вспомнила все победы в ярком видео.