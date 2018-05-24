"РИА Новости" в Украине и компания ООО "Интерселект", через которую осуществлялась его хозяйственная деятельность в Киеве, попали в антироссийских санкционный список Украины.

Об этом сказано в приложении к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая, опубликованном на сайте президента.

В документе упомянуты представительство Федерального унитарного предприятия Российское агентство международной информации РИА "Новости", а также ООО "Интерселект", через которое, по данным СБУ, осуществлялось финансирование работы "РИА Новости Украина".

Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан на прошлой неделе, ему предъявлено подозрение в госизмене по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Украинские санкции предполагают блокировку активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, запрет на увеличение уставного фонда, а также блокировку доступа к сайту.

Ранее "Страна" сообщала, что советник Порошенко заявил, что Украина и Россия "договорятся" по задержанию Вышинского.

Также Порошенко подписал решение СНБО о санкциях.