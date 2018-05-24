Певица Светлана Лобода во второй раз стала мамой. 24 мая 35-летняя Лобода родила дочь в клинике Лос-Анджелеса. Об этом пишет Super.ru в своем Telegram канале со ссылкой на близких звезды.

Сообщается, что роды прошли хорошо и без осложнений в одной из лучших клиник — Седар Синай, где рожали Мадонна, Ирина Шейк, Ким Кардашьян и другие мировые знаменитости.

Вес ребенка — 3 кг, рост — 48 см. В данный момент мама и малышка чувствуют себя прекрасно.

У Светланы Лободы уже есть дочь — 7-летняя Ева, появившаяся на свет в союзе певицы с хореографом Андреем Царем. Отцом второго ребенка Лободы, по информации СМИ, является лидер группы Rammstein — Тилль Линдеманн, с которым она познакомилась летом прошлого года на фестивале "Жара" в Баку.

Официально в этом Светлана пока не признавалась, но за месяц до родов появилась на фестивале Coachella в Лос-Анджелесе в майке с символикой "Рамштайн".

Ранее отец Лободы рассказал, что отца ребенка Светлана родителям еще не представила, но выбор дочери он уже одобряет.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!