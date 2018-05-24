Певица Светлана Лобода во второй раз стала мамой. 24 мая 35-летняя Лобода родила дочь в клинике Лос-Анджелеса. Об этом пишет Super.ru в своем Telegram канале со ссылкой на близких звезды.

Сообщается, что роды прошли хорошо и без осложнений в одной из лучших клиник — Седар Синай, где рожали Мадонна, Ирина Шейк, Ким Кардашьян и другие мировые знаменитости.

Вес ребенка — 3 кг, рост — 48 см. В данный момент мама и малышка чувствуют себя прекрасно.

У Светланы Лободы уже есть дочь — 7-летняя Ева, появившаяся на свет в союзе певицы с хореографом Андреем Царем. Отцом второго ребенка Лободы, по информации СМИ, является лидер группы Rammstein — Тилль Линдеманн, с которым она познакомилась летом прошлого года на фестивале "Жара" в Баку.

Официально в этом Светлана пока не признавалась, но за месяц до родов появилась на фестивале Coachella в Лос-Анджелесе в майке с символикой "Рамштайн".

Ранее отец Лободы рассказал, что отца ребенка Светлана родителям еще не представила, но выбор дочери он уже одобряет.