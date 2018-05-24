Появилось зрелищное видео 20-ти метровой модели кубка Лиги чемпионов УЕФА на Софийской площади в Киеве.

Запись разместил в своем канале Youtube "Вечерний Киев".

Сам кубок серебристого цвета, выглядит в точности, как и оригинал. Радовать глаз футбольных фанов эта модель главного футбольного трофея будет до 27 мая.

Финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Ожидается, что во время финала ЛЧ в столицу приедут около 50 тыс. гостей.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала о фото с Кубком, Кличко-тренер и море музыки. Программа мероприятий на финал ЛЧ в Киеве.

Также легенды украинского футбола провели в Киеве благотворительный матч.