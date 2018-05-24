20-метровый кубок Лиги чемпионов на Софийской площади показали с высоты птичьего полета. Видео
Появилось зрелищное видео 20-ти метровой модели кубка Лиги чемпионов УЕФА на Софийской площади в Киеве.
Запись разместил в своем канале Youtube "Вечерний Киев".
Сам кубок серебристого цвета, выглядит в точности, как и оригинал. Радовать глаз футбольных фанов эта модель главного футбольного трофея будет до 27 мая.
Финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Ожидается, что во время финала ЛЧ в столицу приедут около 50 тыс. гостей.
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала о фото с Кубком, Кличко-тренер и море музыки. Программа мероприятий на финал ЛЧ в Киеве.
Также легенды украинского футбола провели в Киеве благотворительный матч.
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