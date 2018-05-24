В Ровенской области заведующая детского сада уволила воспитательницу за откровенные, по мнению начальницы, снимки, которые молодая женщина разместила в соцсети. Инцидент произошел в селе Бугаевка Радивиловского района. Оказавшиеся в эпицентре скандала фотографии были сделаны во время отдыха воспитательницы вместе с мужем в Турции. Об этом сообщает Радио Трек.

Как рассказала воспитательница Вита Черешнышевская, у нее уже несколько лет продолжается конфликт с заведующей местного детсада, которая, по словам женщины, унижает и оскорбляет весь коллектив. Работники детсада несколько лет назад написали жалобу на руководительницу в управление образования и после того заведующая якобы начала увольнять всех бунтарей, и Виту Черешневскую в том числе.

Фото: zaxid.net

По словам Чернышевской, сначала заведующая жаловалась в полицию, что у воспитательницы купленные дипломы вуза. Поскольку это доказать не удалось, начальница нашла другую причину для увольнения подчиненной, которая недавно вышла из декретного отпуска - за аморальное поведение, в частности, за фото в соцсетях. Но воспитательнице удалось доказать в суде безосновательность увольнения и вернуться на работу.

Фото: radiotrek.rv.ua

"На одной фотографии, которую они приносили в суд, мы с мужем на носу корабля. Я в купальнике и в длинном черном халате-парео. Следующая фотография - это я в бассейне целую мужа своего, хотя сказали, что это вообще не мой муж. И еще одна фотография, на которой я в красном платье с бокалом вина на Новый год в ресторане", - рассказала Вита Черешнышевская.

Заведующая детсада общаться на эту тему с прессой отказалась.

По словам руководителя облуправления образования Григория Таргонского, в Ровенской области это первый случай, когда педагога уволили с работы за фото в соцсетях. При этом он заявил, что оценку действиям как воспитательницы, так и заведующей должен дать суд, а не управление образования.

"Во-первых, надо смотреть, какие то фото, и насколько они безнравственные. Я - не та инстанция, которая делает такие выводы. Но педагоги обязаны придерживаться нравственных принципов - это прописано в законодательстве. А насколько нравственные или безнравственные, в купальниках или без фото - определяют другие органы, вот в этом случае - суд. Он решил, что приказ об увольнении, очевидно, был издан с нарушением, раз обязал восстановить воспитательницу на работе", - заявил Григорий Таргонский.

По данным издания, воспитательница после суда восстановилась на работе, но заведующая детсадом снова уволила ее за аморальное поведение. Поэтому Вита Чернышевская снова собирается судиться.

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