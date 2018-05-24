Сегодня, 24 мая, донецкий "Шахтер" отмечает свой 82 день рождения. В 1936 году состоялся первый официальный матч ФК "Шахтер" (Донецк), команда тогда называлась "Стахановец".

В донецком клубе отметили памятную дату ярким видео.

"За 82 года в истории клуба было много ярких побед и достижений. Мы прошли большой путь и по праву стали одной из сильнейших команд страны, заслужили уважение во всем мире. В союзное время донецкие футболисты выиграли 4 Кубка и Суперкубок СССР. В современной эре "Шахтер" 11 раз оформил чемпионство, завоевал 12 Кубков и 8 Суперкубков Украины, а в 2009 году - Кубок УЕФА. Всего в коллекции команды уже 37 трофеев.

Поздравляем ветеранов, которые в разные годы выступали в составе команды и заложили победные традиции. Вы - гордость и слава донецкого "Шахтера". Ваши имена и ваши свершения будут уважать новые поколения "горняков".

Поздравляем тех, кто сегодня пишет историю "оранжево-черных": футболистов, тренеров, сотрудников большой семьи ФК "Шахтер", а главное - наших болельщиков. Вы всегда были и будете основой и фундаментом клуба. Мы чувствуем вашу поддержку, мы играем для вас и все свои победы посвящаем вам", - заявили в клубе.

Ранее "Страна" сообщала, что Дарио Срна уходит из "Шахтера", он хочет играть в свое удовольствие.

Также мы рассказывали, что Феррейра простился с футбольной семьей донецкого "Шахтёра".