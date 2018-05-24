С завтрашнего дня сотрудники Госпогранслужбы в аэропортах столицы будут встречать болельщиков Лиги Чемпионов с разрисованными лицами в цвета клубов "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как передают представители ведомства, встреча болельщиков будет оформлена в стиле команд "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".

"25 мая профессиональные визажисты начнут наносить на лица пограничников, которые задействованы в оформлении гостей чемпионата 25 и 26 мая, цвета футбольных клубов. После этого сотрудники пограничного ведомства выйдут на линию паспортного контроля для встречи пассажиров авиационных рейсов, прибывающих в Украину", - заявили в ведомстве.

Всего ожидается, что в Киев на финальный матч прибудут около 50 тысяч футбольных фанатов.

Игроки команд, которые встретятся в финале, прибудут в Киев сегодня вечером.

Ранее "Страна" сообщала, что лица силовиков на финале ЛЧ разрисуют в цвета "Реала" и "Ливерпуля". Но позднее в полиции завили, что их сотрудников разрисовывать не будут.