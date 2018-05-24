В Москве задержали актера из сериала "Мент в законе" Илью Уткина, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным ресурса, около месяца Илья Уткин участвовал в разбойном нападении на квартиру на севере Москвы. Полицейские возбудили уголовное дело, Уткина объявили в федеральный розыск.

Уточняется, что актера задержали инспектора ДПС, остановившие автомобиль, за рулем которого был Илья Уткин.

Фото: web.telegram.org/#/im?p=@breakingmash

Из официальной биографии актера известно, что до того, как сниматься в кино он серьезна занимался боевыми спортом. У него за плечами звание мастера спорта по боксу, черный пояс по каратэ, титул чемпиона России по армреслингу и боям без правил.

Также известно, что Уткин сыграл в кино 28 ролей.

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