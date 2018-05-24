Суд обязал ГПУ расследовать законность прослушивания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

Об этом сообщил внефракционный нардеп Виталий Куприй на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующее постановление суда.

"Печерский районный суд Киева по моему заявлению обязал ГПУ начать уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника, который организовал прослушивание руководителя САП Назара Холодницкого по ходатайству ГПУ", - написал Куприй.

Он отметил, что НАБУ для установки прослушки в кабинете Холодницкого необходимо было иметь разрешение суда, все последующие ходатайства НАБУ о предоставлении такого разрешения на прослушивание фигурантов уголовных производств нужно было согласовать с руководителем САП. Однако, по данным Куприя, Сытник не имел возможности получить соответствующее постановление суда.

Также НАБУ проводит досудебное расследование в отношении начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимира Гуцуляка, который в обмен на лояльность в расследовании согласился с ними сотрудничать.

При этом сотрудники департамента ГПУ получили разрешение суда на прослушивание кабинета Холодницкого в уголовном производстве, по материалам которого сам антикоррупционный прокурор не проходил.

После этого, ГПУ направила соответствующее поручение на прослушивание в НАБУ, что полностью противоречит действующему законодательству Украины. Отсутствие в записях прослушивания признаков уголовных производств и сама его незаконности не дает возможность НАБУ объявить ему подозрение в уголовном производстве, отмечает Куприй.

"Таким образом, Артем Сытник и Владимир Гуцуляк, выполняя поручение ГПУ о прослушивании кабинета Назара Холодницького, совершили преступление, предусмотренное ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа)", - резюмирует Куприй.

Фото: facebook.com/vitaliy.kupriy

Ранее "Страна" сообщала, что Печерский суд Киева назначил экспертизу звукозаписей из аквариума Холодницкого.

Также правоохранители не знают куда делся "жучок" из аквариума в кабинете Холодницкого.