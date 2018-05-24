Суд обязал ГПУ проверить законность аквариумной прослушки Холодницкого. Документ
Суд обязал ГПУ расследовать законность прослушивания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
Об этом сообщил внефракционный нардеп Виталий Куприй на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующее постановление суда.
"Печерский районный суд Киева по моему заявлению обязал ГПУ начать уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника, который организовал прослушивание руководителя САП Назара Холодницкого по ходатайству ГПУ", - написал Куприй.
Он отметил, что НАБУ для установки прослушки в кабинете Холодницкого необходимо было иметь разрешение суда, все последующие ходатайства НАБУ о предоставлении такого разрешения на прослушивание фигурантов уголовных производств нужно было согласовать с руководителем САП. Однако, по данным Куприя, Сытник не имел возможности получить соответствующее постановление суда.
Также НАБУ проводит досудебное расследование в отношении начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимира Гуцуляка, который в обмен на лояльность в расследовании согласился с ними сотрудничать.
При этом сотрудники департамента ГПУ получили разрешение суда на прослушивание кабинета Холодницкого в уголовном производстве, по материалам которого сам антикоррупционный прокурор не проходил.
После этого, ГПУ направила соответствующее поручение на прослушивание в НАБУ, что полностью противоречит действующему законодательству Украины. Отсутствие в записях прослушивания признаков уголовных производств и сама его незаконности не дает возможность НАБУ объявить ему подозрение в уголовном производстве, отмечает Куприй.
"Таким образом, Артем Сытник и Владимир Гуцуляк, выполняя поручение ГПУ о прослушивании кабинета Назара Холодницького, совершили преступление, предусмотренное ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа)", - резюмирует Куприй.
Фото: facebook.com/vitaliy.kupriy
Ранее "Страна" сообщала, что Печерский суд Киева назначил экспертизу звукозаписей из аквариума Холодницкого.
Также правоохранители не знают куда делся "жучок" из аквариума в кабинете Холодницкого.