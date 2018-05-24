При продаже билетов в онлайн-сервисе "Укрзализныци" пассажиров будут информировать о наличии или отсутствии кондиционера в вагоне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Укрзализныця ... вводит новую опцию - возможность пассажирам выбрать вагон с кондиционером. Уже на этапе выбора места в поезде пассажир будет четко понимать, в каких условиях он будет путешествовать и на какой уровень комфорта стоит рассчитывать", - говорится в сообщении.

Как пояснили в "Укрзализныце", в системе онлайн-продажи билетов над изображением мест появилась специальная отметка, которая информирует, есть ли в этом вагоне кондиционер. Если она отсутствует, значит кондиционер в этом вагоне есть.

Также эта информация будет указана и в приобретенном билете.

Ранее "Страна" писала о том, что охотники за проводом остановили под Львовом движение поездов.

Также мы сообщали, что появились фото и видео Бескидского тоннеля в Карпатах, который откроют уже сегодня.