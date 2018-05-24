В Донецкой области мужчина с психическим заболеванием выстрелил из ручного гранатомета в воздух и повредил окно детской амбулатории.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В Кальмиусское отделение полиции Мариуполя с корпусом от гранаты РПГ-22 в руках пришел 47-летний местный житель. Мужчина сообщил, что пакет с заряженным взрывным устройством оставил неизвестный на дворе заброшенного здания. Мужчина взял гранатомет и выстрелил в воздух.

Фото: mariupol-police.dn.ua

Через несколько минут в дежурную часть поступило сообщение о повреждении окна в детской амбулатории и найдены осколки от снаряда. Отмечается, что помещение было повреждено в результате взрыва той же гранаты. В результате взрыва пострадавших нет.

Установлено, что мужчина имеет психическое заболевание и состоит на учете в местной психиатрической больнице. Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

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