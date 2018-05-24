Киевская городская государственная администрация объявила карантин в микрорайоне Быковня Деснянского района столицы из-за выявленного бешенства у собаки. Об этом пишут Украинские новости ссылаясь на протокол собрания специальной комиссии, текстом которого располагает редакция.

Согласно документу, зона микрорайона, ограниченная улицей Жукова и проспектом Броварским, признана территорией повышенной опасности и в ней объявлен карантин.

Уточняется, что карантинные ограничения будут сняты через два месяца после последнего выявленного случая заболевания животных бешенством.

Ранее "Страна" писала о том, что в Черниговской области пункт пропуска через границу атаковал бешеный енот.

Также мы сообщали, что Украина изменила правила для ввоза и вывоза из страны кошек и собак.