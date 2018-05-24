Появились снимки и видео Бескидского тоннеля, который откроют уже сегодня, 24 мая.

Видео разместила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

"До открытия двухпутного Бескидского железнодорожного тоннеля остаются считанные часы. Это – не только крупнейший инфраструктурный проект, реализованный у нас в стране в течение последних десятилетий. Это – проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз – к Украине. Ведь он – часть международного транспортного коридора, который проходит по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и далее на восток. Здесь проходит до 40% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы", - сказано также в сообщении пресс-службы от имени Порошенко.

Видео: facebook.com/pg/petroporoshenko

Бескидский тоннель - железнодорожный тоннель, второй по длине после Лутугинского. Является частью Львовской железной дороги. Исторический тоннель в однопутном варианте был построен в 1886 году. В 2007 году, в связи с аварийным состоянием тоннеля, было принято решение построить новый, двухколенная, который пройдет в 22 метрах от старого. Длина тоннеля составляет 1750 метров.

Фото: unian.net

Ранее "Страна" сообщала, что Бескидский тоннель откроют на день раньше запланированной даты.

Также в мае поезда не будут проходить через Мукачево из-за запуска Бескидского тоннеля.