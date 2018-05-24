В Киеве в торговом павильоне возле станции метро "Академгородок" ночью произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС Украины в Киеве.

"24 мая в 2:52 в оперативно-координационный центр ГУ ГоЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре возле станции метро "Академгородок" на проспекте Палладина, 32, в Святошинском районе столицы", — говорится в сообщении.

Установлено, что возгорание возникло на кровле одноэтажного павильона размером 20×15 м. Огонь распространился на соседние павильоны и магазин.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Для ликвидации пожара было привлечено 6 единиц техники и около 32 спасателей.

В 3:56 пожар на общей площади 300 кв. м локализовали, а в 04:25 - ликвидировали.

В результате пожара в павильонах повреждена крыша, облицовка стен и потолка, а также мебель, в магазине поврежден лоток с товарами, закопчены стены и потолок, разобраны 15 кв. м конструкций кровли.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Дружбы Народов неизвестные подожгли паб "Лига чемпионов".

Также мы писали, что ГосЧС подает в суд иски на закрытие 155 торговых центров по всей Украине из-за нарушений пожарной безопасности.