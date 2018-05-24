19-летнего сталкера, приехавшего из Польши, задержали в Чернобыльской зоне отчуждения украинские пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.

"Реализуя информацию, предоставленную участковым инспектором пограничной службы отдела Иванков, правоохранители обнаружили молодого человека, который, нарушая режим, незаконно проник в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения с целью экстремального туризма и отдыха. На территорию нашей страны парень прибыл недавно установленным порядком", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

За нарушение требований режима радиационной безопасности польский сталкер привлечен к ответственности в соответствии с украинским законодательством.

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