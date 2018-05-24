Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) отказался от титула WBO во втором полулегком весе. Об этом пишет Boxing Scene.

Уточняется, что боксер останется в легком весе, где он в первом же бою завоевал титул WBA, нокаутировав Хорхе Линареса.

Скорее всего, за пояс во втором полулегком весе сразятся Масаюки Ито (23-1-1, 12 КО) и Кристофер Диас (23-0, 15 КО).

Ломаченко выиграл титул WBO во втором полулегком весе в июне 2016 года, нокаутировав Романа Мартинеса. Позже украинец провел четыре успешные защиты пояса.

Ранее "Страна писала о том, что знаменитый боксер Флойд Мэйвезер заявил, что знает, как нужно действовать в ринге против Ломаченко.

Также мы сообщали, что появилось видео, как Ломаченко прошел пешком кварталы Нью-Йорка перед боем с Линаресом.