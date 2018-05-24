В центре Киева 23 мая произошел инцидент с участием футбольных болельщиков.

Об этом сообщает "Информатор" на Youtube-канале.

"Драка в самом центре Киева и жесткий нокаут от футбольного фаната в итоге", - говорится в сообщении.

Как следует из записи, задиристый молодой человек с оголенным торсом нападает на отдыхающих и дерется с некоторыми из них. Но после того, как он провоцирует футбольного болельщика с синим рюкзаком, мгновенно получает настоящий мастер-класс по боксу. Спортивно подготовленный фанат одним-единственным ударом отправляет драчуна в нокаут и тот уже не может подняться.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что полиция обещает сопровождать футбольных болельщиков от аэропорта до гостиниц Киева.

Также полиция опубликовала карту ограничения движения на дорогах в центре Киева