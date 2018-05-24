В России возбудили дело о браконьерстве в отношении двух украинских рыбаков, задержанных 10 мая в Азовском море.

Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю, пишет ТАСС.

"В отношении граждан Украины, задержанных 10 мая за незаконную добычу водных биологических ресурсов в акватории Азовского моря, возбуждены уголовные дела", - отметили в российском ведомстве.

В ФСБ напомнили, что краснодарские пограничники задержали рыбаков без документов, когда они на моторной лодке подошли к месту, где ранее установили незаконные орудия лова.

"Незаконные действия были пресечены силами сотрудников береговой охраны, патрулировавшими этот район", - отметили российские правоохранители.

Рыбаков доставили в порт Ейска, а на судно наложили арест.

Дела возбуждены по части 1 статьи 258.1 ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"; до 2 лет лишения свободы) и части 3 статьи 256 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, совершенные организованной группой"; лишение свободы на срок до 7 лет).

Источник в правоохранительных органах пояснил агентству, что рыбаки находятся под стражей.

"Судом принято решение о мере пресечения - поместить их под стражу. Они должны были быть перевезены в ИВС в Краснодаре", - сказал он.

11 мая в акватории Бердянска (Запорожская область) спасатели ГосЧС Украины начали операцию по поиску двух местных рыбаков, которые 10 мая в 05:30 вышли в Азовское море на катере "Амур" с территории базы отдыха "Искра", однако спустя сутки домой не вернулись.

Ранее "Страна" сообщала, что капитану задержанного в Крыму украинского рыбацкого судна грозит до 5 лет тюрьмы.

Также украинский суд оставил под арестом капитана судна "Норд".