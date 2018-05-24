В России не уверены, в каком состоянии находится Юлия Скрипаль, оказывают ли на нее давление, а также делала ли она свое последнее заявление по своей воле.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.

"До сих пор британской стороной не соблюдена Венская конвенция. До сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль. Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится… делала ли она заявления по своей воле", - сказал Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

До этого в видео, записанном для агентства Reuters, Юлия Скрипаль сказала, что рассчитывает вернуться в Россию. Она также упомянула о помощи, которую ей предлагало посольство в Лондоне, но отметила, что в настоящий момент не желает прибегать к его услугам.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 "Новичок" причастно российское государство, Москва это отрицает.

Ранее "Страна" сообщала, что Сергея Скрипаля выписали из больницы.

Также в Солсбери приступили к очистке территории после отравления Скрипалей.