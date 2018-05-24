Ночью 23 мая на трассе Одесса-Киев Volkswagen Passat на скорости влетел в бетонное заграждение, пассажир легковушки погиб на месте.

Об этом сообщает "Информатор".

Фото: kiev.informator.ua

В авто находились двое молодых парней. На этом участке дороги возле поворота на село Круглик под Киевом проводятся ремонтные работы и проезд перекрыт.

Водитель пострадавшей иномарки перед госпитализацией сообщил, что его подрезала другая машина, которая сразу уехала. По его словам, он пытался избежать удара, повернул вправо и протаранил бетонный блок.

Фото: kiev.informator.ua

Пассажир скончался на месте. В сторону Киева образовалась пробка. На месте работает полиция и спасатели.

Фото: kiev.informator.ua

Из-за высокой угрозы возгорания приехали две единицы пожарной техники.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что на трассе Киев-Одесса перевернулась фура и заблокировала проезд.

Также на трассе Киев-Одесса частично ограничили движение в трех местах.