Под Киевом Volkswagen врезался в бетонное заграждение, пассажир погиб на месте. Фото. Видео
Ночью 23 мая на трассе Одесса-Киев Volkswagen Passat на скорости влетел в бетонное заграждение, пассажир легковушки погиб на месте.
Об этом сообщает "Информатор".
Фото: kiev.informator.ua
В авто находились двое молодых парней. На этом участке дороги возле поворота на село Круглик под Киевом проводятся ремонтные работы и проезд перекрыт.
Водитель пострадавшей иномарки перед госпитализацией сообщил, что его подрезала другая машина, которая сразу уехала. По его словам, он пытался избежать удара, повернул вправо и протаранил бетонный блок.
Фото: kiev.informator.ua
Пассажир скончался на месте. В сторону Киева образовалась пробка. На месте работает полиция и спасатели.
Фото: kiev.informator.ua
Из-за высокой угрозы возгорания приехали две единицы пожарной техники.
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала, что на трассе Киев-Одесса перевернулась фура и заблокировала проезд.
Также на трассе Киев-Одесса частично ограничили движение в трех местах.