В Киеве в 9 утра Печерский суд начинает рассматривать дело помощника лидера партии "Рух Новых сил" Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе. Как сообщает корреспондент "Страны", скопления людей под судом пока не наблюдается.

При этом напротив ЦУМа стоят два "КамАЗа" и бойцы Нацгвардии.

Фото: Страна.ua

"Сегодня состоится Подготовительное заседание по рассмотрению обвинительного акта", - заявил пресс-секретарь Печерского суда Виталий Чергавый.

Пока неясно заседание будет проводиться в открытом или закрытом режиме. Новым адвокатом Дангадзе в расписании на сайте суда значится Александр Мороз.

Сроки досудебного расследования по делу ранее были установлены до 29 мая, текущий арест (мера пресечения) действует до 27 мая включительно.

В расписании на сайте суда Дангадзе значится как "обвиняемый", а не "подозреваемый", что подводит нас к тому, что обвинительный акт уже зашел в суд.

Соответственно, сегодня судья Олег Белоцерковец может рассмотреть как ходатайство о переизбрании меры пресечения (если таковое поступит), так и собственно выносить вердикты в деле по сути (в том числе, рассматривать обвинительный акт, если там сделка со следствием и все стороны процесса не возражают) по так называемой сокращенной процедуре и прямо в подготовительном заседании. Возможно назначено подготовительное заседание, где будет утверждаться сделка и сразу озвучат приговор.

Напомним, 5 декабря 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил через координатора киевской областной ячейки "Руха новых сил" Дангадзе от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $500 тыс. на деятельность в Украине. Дангадзе был задержан, правоохранители утверждают, что он хотел покинуть территорию Украины.

Как сообщала "Страна", Северион Дангадзе отказался от адвокатов и подписал соглашение о сотрудничестве со следствием.