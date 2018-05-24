В Киеве в ночь на 24 мая произошел прорыв трубы по адресу Депутатская, 5, улица затоплена водой. Об этом сообщает "Информатор".

Издание пишет, что коммунальщиков на месте порыва нет, а дыру, из которой бьют потоки, просто прикрыли досками. На улице уже образовались километровые лужи.

Автомобилистам рекомендуем объезжать затопленный участок. Качество дорожного покрытия там оставляет желать лучшего, а уровень воды постепенно поднимается.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", сильный ливень в Черкассах затопил ряд улиц. В ловушке оказались 10 автомобилей и маршрутка.

А в Киеве 5-метровый гейзер разбил автомобили в Соломенском районе. Из-за сильного напора куски асфальта и тротуарной плитики разлетались на припаркованные автомобили. У Honda - серьезные повреждения днища, у Audi, Mazda разбиты стекла, а части земли асфальта и плитки лежат на самих машинах.