Экс-глава СБУ Наливайченко заявил, что идет в президенты
Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко будет баллотироваться в президенты Украины на выборах в марте 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба политика в Facebook.
Заявление Наливайченко во время посещения подготовки молодежи во Львове, посвященной Дню Героев.
Наливайченко и его общественно-политическое движение "Справедливость" не намерены присоединяться к каким-либо политическим группам.
Фото: facebook.com/nalyvaichenko.valentyn
Ранее известный украинский певец и композитор Иво Бобул заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины на грядущих президентских выборах.
Заявление певца буквально взорвало социальные сети, которые начали обсуждать кандидатуры других украинских певцов и певиц, которые достойны как президентского кресла, так и министерских портфелей. Прозвучали имена Олега Винника, Анастасии Приходько, Верки Сердючки и Виталия Билоножко.