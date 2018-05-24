Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко будет баллотироваться в президенты Украины на выборах в марте 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба политика в Facebook.

Заявление Наливайченко во время посещения подготовки молодежи во Львове, посвященной Дню Героев.

Наливайченко и его общественно-политическое движение "Справедливость" не намерены присоединяться к каким-либо политическим группам.

Фото: facebook.com/nalyvaichenko.valentyn

Ранее известный украинский певец и композитор Иво Бобул заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины на грядущих президентских выборах.

Заявление певца буквально взорвало социальные сети, которые начали обсуждать кандидатуры других украинских певцов и певиц, которые достойны как президентского кресла, так и министерских портфелей. Прозвучали имена Олега Винника, Анастасии Приходько, Верки Сердючки и Виталия Билоножко.