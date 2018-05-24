Генеральный прокурор Юрий Луценко во время визита в США заявил, что расследование по Полу Манафорту в Украине продолжается. Об этом Луценко сообщил в интервью "Голосу Америки".

"Спекуляции вокруг так называемого замораживания дела Манафорта, которые звучали от американского ведущего издания (New York Times - Прим.Ред.), полностью не соответствуют действительности. Действительно, Генеральная прокуратура Украины имеет производства, в которых фигурирует господин Манафорт. Мы провели ряд следственных действий и по меньшей мере четыре раза запроисли международную правовую помощь от американских коллег, которую мы получили", - заявил Луценко.

По его словам, осенью прошлого года специальный прокурор ФБР Роберт Мюллер вытребовал именно информацию Генпрокуратуры во время своего расследования относительно подозрений в сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами.

"Тем не менее, я, как генеральный прокурор, в феврале текущего года обратился через посольство США к спецпрокурору Мюллеру с предложением полного содействия в этом деле вплоть до создания совместной группы расследования. Сейчас мы сделали все возможное, чтобы это дело и у нас и у наших американских коллег расследовалось согласно действующему законодательству, в том числе международных конвенций", - отметил генпрокурор.

Ранее издание NYT опубликовало материал, в котором утверждалось, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с бывшим главой избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.

Также сообщалось, что австрийское издание Kurier заявило, что Пол Манафорт мог платить за лоббирование интересов Виктора Януковича бывшему канцлеру Австрии Альфреду Гузенбауэру.

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