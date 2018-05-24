НАБУ расследует дело о возможном присвоении руководством морского торгового порта Южный в Одесской области около 100 млн грн. В рамках данного производства детективы НАБУ провели обыски в МТП. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на комментарий бюро.

"Чиновники упомянутого госпредприятия по предварительному сговору с должностными лицами ряда субъектов хозяйствования через подконтрольные фирмы-посредники на протяжении 2017-2018 годов организовали ряд закупок по завышенным ценам товаров, работ и услуг за счет государственного предприятия", – заявили в НАБУ.

Уголовное производство открыто в сентябре 2017 года. Дело расследуется по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Как сообщала "Страна", 23 мая детективы НАБУ провели следственные действия (обыски) в Одесской области, в том числе в ГП "МТП "Южный".

ГП "Морской торговый порт "Южный" расположен в незамерзающей глубоководной акватории порта "Южный", одного из крупнейших и перспективных на Черном море. Специализируется на переработке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Ранее сообщалось, что Мининфраструктуры назначило исполняющим обязанности директора ГП "Морской торговый порт Южный" Виталия Жуковского.