В пункте пропуска "Марьинка" Донецкой области правоохранители изъяли из автомобиля сумки и украшения Chanel на 530 тыс. гривен. Об этом сообщается на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"В среду на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" сотрудники специального подразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы совместно с работниками пограничной службы, которые вовлечены в состав Объединенных сил, во время углубленного осмотра автомобиля Kia Cerato обнаружили брендовые сумки и украшения Chanel общей стоимостью 534 660 гривен", - говорится в сообщении.

Пассажир автомобиля, житель Донецка, пытался скрыто перевезти указанный товар с временно оккупированной территории Украины. По данному случаю составлен протокол об административном правонарушении, товарно-материальные ценности изъяты.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее сообщалось, что на КПВВ "Марьинка" работники СБУ задержали двух офицеров Вооруженных сил, которые систематически изымали деньги с граждан, пересекавших линию разграничения. Выдачу одного пропуска злоумышленники оценивали в 200 гривен.

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