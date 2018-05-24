В четверг, 24 мая, в Киеве пройдет заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Исполком объявит места проведения еврокубковых финалов 2020 года, а также утвердит календарь финального турнира чемпионата Европы 2020 года. Начало заседания в 10:00.

Об этом сообщает сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Основные вопросы повестки дня:

– назначение хозяев финалов клубных турниров УЕФА (Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, Лига чемпионов УЕФА среди женщин и Суперкубок УЕФА) в 2020 году;

– регламент лицензирования клубов и финансового Fair Play (версия-2018);

– расписание матчей финальной стадии Евро‒2020;

– регламент различных юношеских турниров.

На проведение финала Лиги чемпионов 2020 года претендуют арена "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне, а также Олимпийский стадион имени Ататюрка в Стамбуле.

На 65-тысячном "Эштадиу да Луш", где принимает своих соперников "Бенфика", в 2004 году прошел финал чемпионата Европы между сборными Португалии и Греции (0:1), а через 10 лет в финале Лиги чемпионов встречались испанские клубы "Реал" и "Атлетико" (4:1 в дополнительное время). На 76-тысячной стамбульской арене состоялся финал Лиги чемпионов в 2005 году, когда английский "Ливерпуль" в серии пенальти обыграл итальянский "Милан", уступая после первого тайма - 0:3.

Заявку на проведение финала Лиги Европы 2020 года подал еще один португальский стадион - "Драгау" в Порту, конкурентом которого выступает арена "Энерга" в польском Гданьске. 50-тысячная "Драгау" - домашняя арена клуба "Порту", недавно вернувшего себе чемпионское звание в Португалии, здесь проводились встречи Евро-2004. Стадион "Энерга" вмещает 41 тыс. зрителей и был открыт в 2011 году, здесь проводит домашние матчи клуб "Лехия". В 2012 году здесь проходили матчи чемпионата Европы.

Исполком УЕФА также определит арену, где через два года состоится финал женской Лиги чемпионов. На этот матч претендуют стадион имени Франца Хорра в Вене, арена "Морис Дюфран" в бельгийском Льеже и московский стадион "Динамо" имени Льва Яшина.

Сразу восемь стадионов претендуют на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2020 года, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Матч может пройти в Тиране, Минске, Хельсинки, Ницце, Хайфе, Алма-Ате, Белфасте или Порту. "Драгау" подал страховочную заявку - будет претендовать на проведение матча в случае поражения в борьбе за финал Лиги Европы.

Ранее "Страна" писала, как Киев продолжает готовиться к финалу Лиги чемпионов. Так, в центре Киева на Софийской площади установили огромный кубок Лиги чемпионов УЕФА.

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