В Сингапуре продолжается подготовка ко встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая запланирована на 12 июня, несмотря на угрозы Пхеньяна отменить саммит.

Как сообщает ТАСС, сингапурский отель Shangri-La, где запланирована встреча двух лидеров, прекратил бронирование номеров в период с 10 по 15 июня.

"Ближайшая дата, когда будут доступны номера, - 15 июня", - сообщили в отделе бронирования.

С 1 по 3 июня в этом отеле пройдет ежегодная международная конференция по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Shangri-La Dialogue.

Напомним, Трам и Ким Чен Ын намерены провести встречу 12 июня в Сингапуре. Они должны обсудить возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы.

Также сообщалось, что на исторической встрече президента Трампа с Ким Чен Ыном может присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин.