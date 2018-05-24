Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, недавно вошедший в команду личных адвокатов Трампа, прокомментировал скандальные заявления об оплате президентом Украины Петром Порошенко организации встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет Business Insider.

Джулиани отметил, что ничего не знает о выплате адвокату Трампа Майклу Коэну за организацию встречи двух президентов, о которой сообщила телерадиокомпания BBC.

Но он добавил, что у него "нет причин не верить" Коэну, который отрицает эту информацию.

"Платежи могут быть легко доказаны, поэтому было бы глупо отрицать это, если бы это произошло", - сказал Джулиани.

"И он (Коэн - Прим.Ред.) никогда не регистрировался как иностранный агент. И насколько я знаю, никогда не выступал как таковой", - добавил он.

"Я должен допустить, что, возможно, было обсуждение этого. И ни из сторон не довела дело до конца", - отметил он.

Напомним, британская телерадиокомпания BBC сообщала со ссылкой на собственные источники, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне 2017 года.

В администрации президента Украины эту информацию назвали откровенной ложью и потребовали опровержения публикации. В случае, если этого не произойдет, АП оставляет за собой право подать иск в суд.