Основатель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск заявил о создании сайта c названием Pravda при помощи которого можно будет отследить уровень достоверности публикаций в СМИ. Об этом Маск сообщил в своем Twitter.

"Собираюсь создать сайт, на котором публика может оценивать правдивость любой статьи и отслеживать рейтинг доверия с течением времени к каждому журналисту, редактору и публикации. Думаю о том, чтобы назвать его "Pravda", - написал Маск.

Фото: twitter.com/elonmusk

Среди прочего, сайт поможет защититься от ботов, а также найти и разоблачить тех, кто управляет "армией дезинформирующих ботов".

Такую идею Маск озвучил, очевидно, из-за критических публикаций в СМИ о продукции компании Tesla.

В качестве аргумента Маск отметил тот факт, что у крупных автомобильных компаний травмы на производстве случаются "на тысячи раз чаще, чем у Tesla, а связанных с автомобилями смертей на миллионы больше", но они получают меньше освещения в СМИ.

"Проблема в том, что журналисты находятся под постоянным давлением в попытке получить больше кликов и заработать на рекламе или не быть уволенными. Трудная ситуация, поскольку Tesla не даёт рекламу, но компании, добывающие топливо, и автомобильные компании, производящие бензиновые/дизельные автомобили, среди крупнейших в мире рекламодателей", - объясняет свою позицию Маск.

Фото: twitter.com/elonmusk

Ранее Илон Маск заявил, что бюджетный электромобиль Model 3 может разорить Tesla.

Также мы писали, что Маск планирует открыть кондитерскую компанию. Бизнесмен рассказал в Twitter, что в скором будущем он откроет собственную фабрику по производству конфет.