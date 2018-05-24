Аргентинский нападающий Факундо Феррейра попрощался с игроками, тренерами, руководством и болельщиками футбольного клуба "Шахтер".

"Мне очень трудно сейчас прощаться. Я помню, как будто бы это было вчера, когда я приехал в Донецк и все было новым и странным для меня. Вначале было трудно адаптироваться. Я рос и многому научился в Украине.

Мне посчастливилось встретить Паулу Фонсеку на этом пути, человека, который был единственным, кто доверял мне и хотел видеть меня в своей команде.

Я нашел много друзей в "Шахтере". Мы проводили много времени вместе, и я особенно благодарен моим бразильским друзьям, которые сделали все гораздо легче для меня сразу же после приезда. Хочу сказать спасибо всем, кто работает в клубе – массажистам, докторам, физиотерапевтам.

Наконец, хочу сказать спасибо всем болельщикам, потому что вы всегда поддерживали нас независимо от того, в какой сложной ситуации мы жили. Сыграть на "Донбасс-Арене" было для меня мечтой и я надеюсь, что "Шахтер" однажды вернется домой", – написал он у себя в Instagram.

Как сообщала "Страна", главный тренер "Шахтёра" подтвердил трансфер Майкона и выкуп Кайоде.

"Пока рассчитываем на этих ребят", - отметил Паулу Фонсека.

Напомним, что лучший бомбардир чемпионата Украины может уйти в московские "Спартак" или ЦСКА.